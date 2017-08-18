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Bide Frantsesa Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa

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Labillos bideko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
595
0
05 albergue de hornillos

Elizaren plaza
Hornos del Camino (Burgos)

689 784 681

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Hornillasko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Hornillasko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Balbino

Oharrak: Erromesaren eskura erabili eta botatzeko izarak.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa Etapa 13

Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa

km 31,1
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Labillos bideko aterpetxea

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