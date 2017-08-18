Bide Frantsesa Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa
Elizaren plaza
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Labillos bideko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
5950
Elizaren plaza
Hornos del Camino (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Hornillasko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Hornillasko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Balbino
Oharrak: Erromesaren eskura erabili eta botatzeko izarak.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 13
Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa
km 31,1
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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