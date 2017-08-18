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Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas

Albergue de Hornillos del Camino

Disponible sin conexión
610
423
05 albergue de hornillos

Plaza de la Iglesia
Hornillos del Camino (Burgos)

689 784 681

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Hornillos del Camino

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Hornillos del Camino

Persona encargada de atender el albergue: Balbino

Observaciones: Sábanas desechables a disposición del peregrino.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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