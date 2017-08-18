Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas
Plaza de la Iglesia
Albergue de Hornillos del Camino
Disponible sin conexión
610423
Plaza de la Iglesia
Hornillos del Camino (Burgos)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Hornillos del Camino
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Hornillos del Camino
Persona encargada de atender el albergue: Balbino
Observaciones: Sábanas desechables a disposición del peregrino.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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