Camí Francès Etapa de Burgos a Hontanas
Plaça de l'Església
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Alberg de Fogons del Camí
Disponible sense connexió
5940
Plaça de l'Església
Fogons del Camí (Burgos)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Fogons del Camino
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Fogons del Camí
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Balbino
Observacions: Llençols d'un sol ús a la disposició del pelegrí.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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