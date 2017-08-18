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Camí Francès Etapa de Burgos a Hontanas

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Alberg de Fogons del Camí

Disponible sense connexió
594
0
05 albergue de hornillos

Plaça de l'Església
Fogons del Camí (Burgos)

689 784 681

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Fogons del Camino

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Fogons del Camí

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Balbino

Observacions: Llençols d'un sol ús a la disposició del pelegrí.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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