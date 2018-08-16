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Albergue de Hontanas
Dous locais en Rúa Real, 26 e Rúa Igrexa, 11
Hontanas (Burgos)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada por concesión municipal.
Persoa encargada de atender o albergue: Andrés
Observacións: Dous locais, un de 20 prazas (rúa Real, 26) inaugurado en 1994 e outro de 20 prazas (rúa Igrexa, 11), inaugurado en 2013 con calefacción. Ceas comunitarias (entre 6 e 10 euros). Decembro xaneiro consultar.
Camiño Francés
Etapa de Burgos a Hontanas
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