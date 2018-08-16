Albergue de Hontanas

Dos locales en Calle Real, 26 y Calle Iglesia, 11

Hontanas (Burgos) 653 532 647 [email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada por concesión municipal.

Persona encargada de atender el albergue: Andrés

Observaciones: Dos locales, uno de 20 plazas (calle Real, 26) inaugurado en 1994 y otro de 20 plazas (calle Iglesia, 11), inaugurado en 2013 con calefacción. Cenas comunitarias (entre 6 y 10 euros). Diciembre enero consultar.