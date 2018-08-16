Albergue de Hontanas
Dos locales en Calle Real, 26 y Calle Iglesia, 11
Hontanas (Burgos)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada por concesión municipal.
Persona encargada de atender el albergue: Andrés
Observaciones: Dos locales, uno de 20 plazas (calle Real, 26) inaugurado en 1994 y otro de 20 plazas (calle Iglesia, 11), inaugurado en 2013 con calefacción. Cenas comunitarias (entre 6 y 10 euros). Diciembre enero consultar.
Camino Francés
Etapa de Burgos a Hontanas
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