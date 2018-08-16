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Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas

Albergue de Hontanas

Disponible sin conexión
384
111
08 albergue de hontanas

Dos locales en Calle Real, 26 y Calle Iglesia, 11
Hontanas (Burgos)

653 532 647

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada por concesión municipal.

Persona encargada de atender el albergue: Andrés

Observaciones: Dos locales, uno de 20 plazas (calle Real, 26) inaugurado en 1994 y otro de 20 plazas (calle Iglesia, 11), inaugurado en 2013 con calefacción. Cenas comunitarias (entre 6 y 10 euros). Diciembre enero consultar.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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