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Hontanasko aterpetxea
Bi lokal: Errege kalea, 26 eta Eliza kalea, 11
Hontanas (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Udalarena
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udal-emakidaren bidezko kudeaketa pribatua.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andres
Oharrak: Bi lokal, bata 20 plazakoa (Real kalea, 26) 1994an inauguratua eta bestea 20 plazakoa (Eliza kalea, 11), 2013an berogailuarekin inauguratua. Afari komunitarioak (6 eta 10 euro artean). Urtarrileko abenduan kontsultatu.
Bide frantsesa
Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa
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