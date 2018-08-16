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Bide Frantsesa Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa

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Hontanasko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
384
0
08 albergue de hontanas

Bi lokal: Errege kalea, 26 eta Eliza kalea, 11
Hontanas (Burgos)

653 532 647

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udalarena

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udal-emakidaren bidezko kudeaketa pribatua.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Andres

Oharrak: Bi lokal, bata 20 plazakoa (Real kalea, 26) 1994an inauguratua eta bestea 20 plazakoa (Eliza kalea, 11), 2013an berogailuarekin inauguratua. Afari komunitarioak (6 eta 10 euro artean). Urtarrileko abenduan kontsultatu.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa Etapa 13

Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa

km 31,1
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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