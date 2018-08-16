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Alberg d'Hontanas
Dos locals en Carrer Real, 26 i Carrer Església, 11
Hontanas (Burgos)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada per concessió municipal.
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Andrés
Observacions: Dos locals, un de 20 places (carrer Real, 26) inaugurat en 1994 i un altre de 20 places (carrer Església, 11), inaugurat en 2013 amb calefacció. Sopars comunitaris (entre 6 i 10 euros). Desembre gener consultar.
Camí Francès
Etapa de Burgos a Hontanas
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