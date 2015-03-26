Via da Prata Etapa de Sevilla a Guillena
Avenida de la Vega, s/n. Xunto ao polideportivo.
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Albergue de Guillena
Dispoñible sen conexión
3360
Avenida de la Vega, s/n. Xunto ao polideportivo.
Guillena (Sevilla)
Propiedade do albergue: Concello de Guillena
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Guillena
Persoa encargada de atender o albergue: Área de Turismo do Concello de Guillena
Observacións: Pecho temporalmente 2021
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 1
Etapa de Sevilla a Guillena
km 22,7
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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