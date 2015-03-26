Via de la Plata Etapa de Sevilla a Guillena
Avinguda de la Vega, s/n. Al costat del poliesportiu.
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Alberg de Guillena
Disponible sense connexió
3350
Avinguda de la Vega, s/n. Al costat del poliesportiu.
Guillena (Sevilla)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Guillena
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Guillena
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Guillena
Observacions: Tancat temporalment 2021
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 1
Etapa de Sevilla a Guillena
km 22,7
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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