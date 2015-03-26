Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Via de la Plata Etapa de Sevilla a Guillena

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de Guillena

Disponible sense connexió
335
0
Albergue de guillena

Avinguda de la Vega, s/n. Al costat del poliesportiu.
Guillena (Sevilla)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Guillena

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Guillena

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Guillena

Observacions: Tancat temporalment 2021

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Sevilla a Guillena Etapa 1

Etapa de Sevilla a Guillena

km 22,7
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies