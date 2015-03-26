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Zilarraren Bidea Sevillatik Guillenarako etapa

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Guillenako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
336
0
Albergue de guillena

Vega etorbidea, zk.g. Kiroldegiaren ondoan.
Guillena (Sevilla)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Guillenako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Guillenako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Guillenako Udaleko Turismo Arloa

Oharrak: Aldi baterako itxita 2021

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Sevillatik Guillenarako etapa Etapa 1

Sevillatik Guillenarako etapa

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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