Zilarraren Bidea Sevillatik Guillenarako etapa
Vega etorbidea, zk.g. Kiroldegiaren ondoan.
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Guillenako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3360
Vega etorbidea, zk.g. Kiroldegiaren ondoan.
Guillena (Sevilla)
Aterpetxearen jabegoa: Guillenako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Guillenako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Guillenako Udaleko Turismo Arloa
Oharrak: Aldi baterako itxita 2021
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 1
Sevillatik Guillenarako etapa
km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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