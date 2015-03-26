Via de la Plata Etapa de Sevilla a Guillena
Avenida de la Vega, s/n. Junto al polideportivo.
Albergue de Guillena
Disponible sin conexión
34353
Avenida de la Vega, s/n. Junto al polideportivo.
Guillena (Sevilla)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Guillena
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Guillena
Persona encargada de atender el albergue: Área de Turismo del Ayuntamiento de Guillena
Observaciones: Cerrado temporalmente 2021
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 1
Etapa de Sevilla a Guillena
km 22,7
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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