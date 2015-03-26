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Via de la Plata Etapa de Sevilla a Guillena

Albergue de Guillena

Disponible sin conexión
343
53
Albergue de guillena

Avenida de la Vega, s/n. Junto al polideportivo.
Guillena (Sevilla)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Guillena

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Guillena

Persona encargada de atender el albergue: Área de Turismo del Ayuntamiento de Guillena

Observaciones: Cerrado temporalmente 2021

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Sevilla a Guillena Etapa 1

Etapa de Sevilla a Guillena

km 22,7
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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