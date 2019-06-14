Camiño do Norte Etapa de Lourenzá a Abadín
Estrada de Labrada
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Albergue de Gontán
Dispoñible sen conexión
1530
Estrada de Labrada
Gontán (Concello de Abadín), xunto a Abadín
Propiedade do albergue: Do Concello e cedido á Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Nos meses de maior afluencia habilítanse prazas no ximnasio de Abadín.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 28
Etapa de Lourenzá a Abadín
km 24,8
Tempo 06H 25’
Dificultade media
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