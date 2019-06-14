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Camiño do Norte Etapa de Lourenzá a Abadín

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Albergue de Gontán

Dispoñible sen conexión
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Estrada de Labrada
Gontán (Concello de Abadín), xunto a Abadín

Propiedade do albergue: Do Concello e cedido á Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Nos meses de maior afluencia habilítanse prazas no ximnasio de Abadín.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lourenzá a Abadín Etapa 28

Etapa de Lourenzá a Abadín

km 24,8
Tempo 06H 25’
Dificultade media
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