Camí del Nord Etapa de Lourenzá a Abadín
Carretera de Llaurada
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Alberg de Gontán
Disponible sense connexió
1530
Carretera de Llaurada
Gontán (Consell d'Abadín), al costat d'Abadín
Propietat de l'alberg: De l'Ajuntament i cedit a la Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: En els mesos de major afluència s'habiliten places en el gimnàs d'Abadín.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 28
Etapa de Lourenzá a Abadín
km 24,8
Temps 06H 25’
Dificultat mitjana
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