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Camí del Nord Etapa de Lourenzá a Abadín

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Alberg de Gontán

Disponible sense connexió
153
0

Carretera de Llaurada
Gontán (Consell d'Abadín), al costat d'Abadín

Propietat de l'alberg: De l'Ajuntament i cedit a la Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: En els mesos de major afluència s'habiliten places en el gimnàs d'Abadín.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Lourenzá a Abadín Etapa 28

Etapa de Lourenzá a Abadín

km 24,8
Temps 06H 25’
Dificultat mitjana
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