Iparraldeko Bidea Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa
Labradako errepidea
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Gontango aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1530
Labradako errepidea
Gontan (Abadineko Kontzejua), Abadinen ondoan
Aterpetxearen jabegoa: Udaletik Galiziako Xuntari lagata
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Jende gehien biltzen den hilabeteetan, Abadineko gimnasioan plazak jartzen dira.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 28
Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa
km 24,8
Denbora 06H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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