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Iparraldeko Bidea Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa

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Gontango aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
153
0

Labradako errepidea
Gontan (Abadineko Kontzejua), Abadinen ondoan

Aterpetxearen jabegoa: Udaletik Galiziako Xuntari lagata

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Jende gehien biltzen den hilabeteetan, Abadineko gimnasioan plazak jartzen dira.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa Etapa 28

Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa

km 24,8
Denbora 06H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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