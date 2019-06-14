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Camino del Norte Etapa de Lourenzá a Abadín

Albergue de Gontán

Disponible sin conexión
165
47

Carretera de Labrada
Gontán (Concejo de Abadín), junto a Abadín

Propiedad del albergue: Del Ayuntamiento y cedido a la Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: En los meses de mayor afluencia se habilitan plazas en el gimnasio de Abadín.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lourenzá a Abadín Etapa 28

Etapa de Lourenzá a Abadín

km 24,8
Tiempo 06H 25’
Dificultad Media
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