Albergue de Gontán

Carretera de Labrada

Gontán (Concejo de Abadín), junto a Abadín

Propiedad del albergue: Del Ayuntamiento y cedido a la Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: En los meses de mayor afluencia se habilitan plazas en el gimnasio de Abadín.