Camino del Norte Etapa de Lourenzá a Abadín
Carretera de Labrada
Albergue de Gontán
Disponible sin conexión
16547
Carretera de Labrada
Gontán (Concejo de Abadín), junto a Abadín
Propiedad del albergue: Del Ayuntamiento y cedido a la Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: En los meses de mayor afluencia se habilitan plazas en el gimnasio de Abadín.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 28
Etapa de Lourenzá a Abadín
km 24,8
Tiempo 06H 25’
Dificultad Media
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