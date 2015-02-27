Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
Praza de San Martín
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Albergue de Frómista
Dispoñible sen conexión
1100
Praza de San Martín
Frómista (Palencia)
Propiedade do albergue: Concello de Frómista
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada baixo concesión
Persoa encargada de atender o albergue: Carmen Calvo. Hospitalera dedicada ao Camiño desde fai 18 anos
Observacións: Non se admiten animais de compañía.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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