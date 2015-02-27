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Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

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Albergue de Frómista

Dispoñible sen conexión
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Albergue municipal Fromista Palencia Camino Frances

Praza de San Martín
Frómista (Palencia)

979 810 990 Carmen: 686 579 702

Propiedade do albergue: Concello de Frómista

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada baixo concesión

Persoa encargada de atender o albergue: Carmen Calvo. Hospitalera dedicada ao Camiño desde fai 18 anos

Observacións: Non se admiten animais de compañía.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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