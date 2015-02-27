Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
Plaza de Sant Martí
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Alberg de Frómista
Disponible sense connexió
1120
Plaza de Sant Martí
Frómista (Palència)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Frómista
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada sota concessió
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carmen Calvo. Hospitalera dedicada al Camí des de fa 18 anys
Observacions: No s'admeten animals de companyia.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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