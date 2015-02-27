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Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

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Alberg de Frómista

Disponible sense connexió
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Albergue municipal Fromista Palencia Camino Frances

Plaza de Sant Martí
Frómista (Palència)

979 810 990 Carmen: 686 579 702

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Frómista

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada sota concessió

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carmen Calvo. Hospitalera dedicada al Camí des de fa 18 anys

Observacions: No s'admeten animals de companyia.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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