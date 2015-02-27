Albergue de Frómista

Plaza de San Martín

Frómista (Palencia) 979 810 990 Carmen: 686 579 702

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Frómista

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada bajo concesión

Persona encargada de atender el albergue: Carmen Calvo. Hospitalera dedicada al Camino desde hace 18 años

Observaciones: No se admiten animales de compañía.