Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
Plaza de San Martín
Albergue de Frómista
Disponible sin conexión
131162
Plaza de San Martín
Frómista (Palencia)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Frómista
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada bajo concesión
Persona encargada de atender el albergue: Carmen Calvo. Hospitalera dedicada al Camino desde hace 18 años
Observaciones: No se admiten animales de compañía.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos