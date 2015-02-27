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Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

Albergue de Frómista

Disponible sin conexión
131
162
Albergue municipal Fromista Palencia Camino Frances

Plaza de San Martín
Frómista (Palencia)

979 810 990 Carmen: 686 579 702

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Frómista

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada bajo concesión

Persona encargada de atender el albergue: Carmen Calvo. Hospitalera dedicada al Camino desde hace 18 años

Observaciones: No se admiten animales de compañía.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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