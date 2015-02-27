Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
San Martin plaza
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Fromistako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1100
San Martin plaza
Fromista (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Fromistako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Emakidapeko kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carmen Calvo. Bideko ospitale-etxea duela 18 urtetik
Oharrak: Ez dira onartzen lagun egiteko animaliak.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 15
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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