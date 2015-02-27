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Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

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Fromistako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue municipal Fromista Palencia Camino Frances

San Martin plaza
Fromista (Palentzia)

979 810 990 Carmen: 686 579 702

Aterpetxearen jabegoa: Fromistako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Emakidapeko kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carmen Calvo. Bideko ospitale-etxea duela 18 urtetik

Oharrak: Ez dira onartzen lagun egiteko animaliak.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa Etapa 15

Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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