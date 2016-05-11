Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Zarautz a Deba

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue de Deba

Dispoñible sen conexión
67
0
Albergue de deba

Praza de Arakistain, s/n (Estación do Ferrocarril)
Deba

943 19 24 52 (Oficina de turismo de Deba)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Euskal Trenbide Sarea

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos dos Camiños a Santiago de Deba

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións: Non se admiten mascotas.Chaves na Oficina de Información!: 12:00-14:00 e de 16:00-20:00. Domingos e festivos pecho á tarde.Outubro-AbrilHorario de recepción 13:00-20:00. Venres e sábado aberto de 16:00 a 19:00

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue de Deba

Ver todo

Envía túas fotografías!