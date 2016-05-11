Camiño do Norte Etapa de Zarautz a Deba
Praza de Arakistain, s/n (Estación do Ferrocarril)
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de Deba
Dispoñible sen conexión
670
Praza de Arakistain, s/n (Estación do Ferrocarril)
Deba
Propiedade do albergue: Euskal Trenbide Sarea
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos dos Camiños a Santiago de Deba
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións: Non se admiten mascotas.Chaves na Oficina de Información!: 12:00-14:00 e de 16:00-20:00. Domingos e festivos pecho á tarde.Outubro-AbrilHorario de recepción 13:00-20:00. Venres e sábado aberto de 16:00 a 19:00
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo