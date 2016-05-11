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Camí del Nord Etapa de Zarautz a Deba

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Alberg de Deba

Disponible sense connexió
67
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Albergue de deba

Plaza d'Arakistain, s/n (Estació del Ferrocarril)
Degui

943 19 24 52 (Oficina de turisme de Deba)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Euskal Trenbide Sarea

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics dels Camins a Santiago de Deba

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions: No s'admeten mascotes.Claus en l'Oficina d'Informació!: 12.00-14.00 i de 16.00-20.00. Diumenges i festius tancat a la tarda.Octubre-AbrilHorari de recepció 13.00-20.00. Divendres i dissabte obert de 16.00 a 19.00

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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