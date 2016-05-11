Camí del Nord Etapa de Zarautz a Deba
Plaza d'Arakistain, s/n (Estació del Ferrocarril)
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Alberg de Deba
Disponible sense connexió
670
Plaza d'Arakistain, s/n (Estació del Ferrocarril)
Degui
Propietat de l'alberg: Euskal Trenbide Sarea
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics dels Camins a Santiago de Deba
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris
Observacions: No s'admeten mascotes.Claus en l'Oficina d'Informació!: 12.00-14.00 i de 16.00-20.00. Diumenges i festius tancat a la tarda.Octubre-AbrilHorari de recepció 13.00-20.00. Divendres i dissabte obert de 16.00 a 19.00
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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