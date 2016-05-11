Camino del Norte Etapa de Zarautz a Deba
Plaza de Arakistain, s/n (Estación del Ferrocarril)
Albergue de Deba
Disponible sin conexión
9783
Plaza de Arakistain, s/n (Estación del Ferrocarril)
Deba
Propiedad del albergue: Euskal Trenbide Sarea
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos de los Caminos a Santiago de Deba
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
Observaciones: No se admiten mascotas. ¡Llaves en la Oficina de Información!: 15.00 - 19.00 . Domingos y festivos cerrado a la tarde. Octubre-Abril Horario de recepción 13:00-20:00. Viernes y sábado abierto de 16:00 a 19:00. No se aceptan grupos. no se aceptan perros. Peregrinos con bicicleta eléctrica, a partir de las 19.30
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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