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Camino del Norte Etapa de Zarautz a Deba

Albergue de Deba

Disponible sin conexión
97
83
Albergue de deba

Plaza de Arakistain, s/n (Estación del Ferrocarril)
Deba

943 19 24 52 (Oficina de turismo de Deba)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Euskal Trenbide Sarea

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos de los Caminos a Santiago de Deba

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: No se admiten mascotas. ¡Llaves en la Oficina de Información!: 15.00 - 19.00 . Domingos y festivos cerrado a la tarde. Octubre-Abril Horario de recepción 13:00-20:00. Viernes y sábado abierto de 16:00 a 19:00. No se aceptan grupos. no se aceptan perros. Peregrinos con bicicleta eléctrica, a partir de las 19.30

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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