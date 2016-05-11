Albergue de Deba

Propiedad del albergue: Euskal Trenbide Sarea

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos de los Caminos a Santiago de Deba

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: No se admiten mascotas. ¡Llaves en la Oficina de Información!: 15.00 - 19.00 . Domingos y festivos cerrado a la tarde. Octubre-Abril Horario de recepción 13:00-20:00. Viernes y sábado abierto de 16:00 a 19:00. No se aceptan grupos. no se aceptan perros. Peregrinos con bicicleta eléctrica, a partir de las 19.30