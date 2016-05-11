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Debako aterpetxea
Arakistain plaza, z/g (Tren geltokia)
Deba
Aterpetxearen jabegoa: Euskal Trenbide Sarea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Debako Done Jakue Bideen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak: Ez da maskotarik onartuko. Informazio-bulegoko giltzak! : 15:00-19:00. Igande eta jaiegunetan, arratsaldez itxita. Urria-Apirila Ordutegia: 13:00-20:00. Ostiral eta larunbat irekia, 16:00etatik 19:00etara. Ez da talderik onartzen. ez da zakurrik onartzen. Erromesak bizikleta elektrikoarekin, 19:30etik aurrera
Iparraldeko bidea
Zarautzetik Debarako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak