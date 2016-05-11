Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Zarautzetik Debarako etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Debako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
67
0
Albergue de deba

Arakistain plaza, z/g (Tren geltokia)
Deba

943 19 24 52 (Debako Turismo Bulegoa)

turismo@net

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Euskal Trenbide Sarea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Debako Done Jakue Bideen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak

Oharrak: Ez da maskotarik onartuko. Informazio-bulegoko giltzak! : 15:00-19:00. Igande eta jaiegunetan, arratsaldez itxita. Urria-Apirila Ordutegia: 13:00-20:00. Ostiral eta larunbat irekia, 16:00etatik 19:00etara. Ez da talderik onartzen. ez da zakurrik onartzen. Erromesak bizikleta elektrikoarekin, 19:30etik aurrera

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Zarautzetik Debarako etapa Etapa 3

Zarautzetik Debarako etapa

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Debako aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!