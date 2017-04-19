Camiño Primitivo Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
Mosteiro de San Salvador de Cornellana
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Albergue de Cornellana
Dispoñible sen conexión
8780
Mosteiro de San Salvador de Cornellana
Cornellana (Concello de Salas)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal
Persoa encargada de atender o albergue: Gloria Fernández
Observacións:
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 2
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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