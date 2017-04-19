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Bide Primitiboa Etapa: Villapañadatik Salasera

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Cornellanako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
878
0
Albergue de cornellana

Cornellanako San Salvador monasterioa
Cornellana (Saletako Kontzejua)

635 485 932 eta 985 83 42 62

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udalekoa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gloria Fernández

Oharrak:

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: Villapañadatik Salasera Etapa 2

Etapa: Villapañadatik Salasera

km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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