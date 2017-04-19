Bide Primitiboa Etapa: Villapañadatik Salasera
Cornellanako San Salvador monasterioa
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Cornellanako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
8780
Cornellanako San Salvador monasterioa
Cornellana (Saletako Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udalekoa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gloria Fernández
Oharrak:
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 2
Etapa: Villapañadatik Salasera
km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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