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Camino Primitivo Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

Albergue de Cornellana

Disponible sin conexión
931
87
Albergue de cornellana

Monasterio de San Salvador de Cornellana
Cornellana (Concejo de Salas)

635 485 932 y 985 83 42 62

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal

Persona encargada de atender el albergue: Gloria Fernández

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas Etapa 2

Etapa de San Juan de Villapañada a Salas

km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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