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Camiño Francés Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

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Albergue de Calzadilla

Dispoñible sen conexión
42
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C/ Maior, 28
Calzadilla dos Hermanillos. Corresponde ao Municipio do Burgo Ranero (León)

987 33 00 23, 987 33 00 13, Ayto do Burgo Ranero

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións: Calzadilla dos Hermanillos é un pequeno núcleo que se atopa entre Calzada del Coto e o Burgo Ranero, na variante menos transitada que avanza pola vía Trajana.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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