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Albergue de Calzadilla
C/ Maior, 28
Calzadilla dos Hermanillos. Corresponde ao Municipio do Burgo Ranero (León)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións: Calzadilla dos Hermanillos é un pequeno núcleo que se atopa entre Calzada del Coto e o Burgo Ranero, na variante menos transitada que avanza pola vía Trajana.
Camiño Francés
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
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