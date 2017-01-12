Albergue de Calzadilla de los Hermanillos
C/ Mayor, 28
Calzadilla de los Hermanillos. Corresponde al Municipio del Burgo Ranero (León)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
Observaciones: Calzadilla de los Hermanillos es un pequeño núcleo que se encuentra entre Calzada del Coto y el Burgo Ranero, en la variante menos transitada que avanza por la vía Trajana.
Camino Francés
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
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