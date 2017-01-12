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Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

Albergue de Calzadilla de los Hermanillos

Disponible sin conexión
47
23

C/ Mayor, 28
Calzadilla de los Hermanillos. Corresponde al Municipio del Burgo Ranero (León)

987 33 00 23, 987 33 00 13, Ayto del Burgo Ranero

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: Calzadilla de los Hermanillos es un pequeño núcleo que se encuentra entre Calzada del Coto y el Burgo Ranero, en la variante menos transitada que avanza por la vía Trajana.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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