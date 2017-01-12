Albergue de Calzadilla de los Hermanillos

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: Calzadilla de los Hermanillos es un pequeño núcleo que se encuentra entre Calzada del Coto y el Burgo Ranero, en la variante menos transitada que avanza por la vía Trajana.