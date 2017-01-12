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Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

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Calzadilla de los Hermanillos-eko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
42
0

Kale Nagusia, 28
Calzadilla de los Anmaneskullos. Leon Ranero (Leon) udalerriaren udalerria

987 33 00 23, 987 33 00 13, Burgo Raneroko Udala

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak

Oharrak: Calzadilla de los Hermanillos gune txiki bat da, eta Coto del Coto eta Burgelu Ranero artean dago, gutxien mugitzen den saihesbidean, Trajana bidean barrena.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa Etapa 17

El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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