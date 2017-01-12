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Calzadilla de los Hermanillos-eko aterpetxea
Kale Nagusia, 28
Calzadilla de los Anmaneskullos. Leon Ranero (Leon) udalerriaren udalerria
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak: Calzadilla de los Hermanillos gune txiki bat da, eta Coto del Coto eta Burgelu Ranero artean dago, gutxien mugitzen den saihesbidean, Trajana bidean barrena.
Bide frantsesa
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
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