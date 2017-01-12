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Alberg de Calzadilla dels Hermanillos
C/ Major, 28
Calzadilla dels Hermanillos. Correspon al Municipi del Burgo Ranero (León)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris
Observacions: Calzadilla dels Hermanillos és un petit nucli que es troba entre Calçada del Vedat i el Burgo Ranero, en la variant menys transitada que avança per la via Trajana.
Camí Francès
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
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