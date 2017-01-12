Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de Calzadilla dels Hermanillos

Disponible sense connexió
43
0

C/ Major, 28
Calzadilla dels Hermanillos. Correspon al Municipi del Burgo Ranero (León)

987 33 00 23, 987 33 00 13, Ayto del Burgo Ranero

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions: Calzadilla dels Hermanillos és un petit nucli que es troba entre Calçada del Vedat i el Burgo Ranero, en la variant menys transitada que avança per la via Trajana.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies