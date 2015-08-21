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Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

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Albergue de Cacabelos

Dispoñible sen conexión
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01 albergue de peregrinos de cacabelos

Praza do Santuario, s/n . Á saída do pobo
Cacabelos (León)

674323774

Propiedade do albergue: Concello de Cacabelos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Cacabelos

Persoa encargada de atender o albergue: Meli

Observacións: Peche por tempada desde o 26 de outubro

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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