Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
Praza do Santuario, s/n . Á saída do pobo
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Albergue de Cacabelos
Dispoñible sen conexión
1660
Praza do Santuario, s/n . Á saída do pobo
Cacabelos (León)
Propiedade do albergue: Concello de Cacabelos
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Cacabelos
Persoa encargada de atender o albergue: Meli
Observacións: Peche por tempada desde o 26 de outubro
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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