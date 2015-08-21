Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
Santutegiko plaza, zk.g. Herritik ateratzean
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Zeru-aterpe
Konexiorik gabe erabilgarri
1660
Santutegiko plaza, zk.g. Herritik ateratzean
Zerua (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Zeruko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zeruko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Meli
Oharrak: Denboraldiko itxiera urriaren 26tik aurrera
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 23
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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