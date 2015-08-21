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Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

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Zeru-aterpe

Konexiorik gabe erabilgarri
166
0
01 albergue de peregrinos de cacabelos

Santutegiko plaza, zk.g. Herritik ateratzean
Zerua (Leon)

674323774

Aterpetxearen jabegoa: Zeruko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zeruko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Meli

Oharrak: Denboraldiko itxiera urriaren 26tik aurrera

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa Etapa 23

Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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