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Camí Francès Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

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Alberg de Cacabelos

Disponible sense connexió
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01 albergue de peregrinos de cacabelos

Plaza del Santuari, s/n . A la sortida del poble
Cacabelos (Lleó)

674323774

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Cacabelos

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Cacabelos

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Meli

Observacions: Tancament per temporada des del 26 d'octubre

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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