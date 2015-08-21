Camí Francès Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
Plaza del Santuari, s/n . A la sortida del poble
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Cacabelos
Disponible sense connexió
1660
Plaza del Santuari, s/n . A la sortida del poble
Cacabelos (Lleó)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Cacabelos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Cacabelos
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Meli
Observacions: Tancament per temporada des del 26 d'octubre
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots