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Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

Albergue de Cacabelos

Disponible sin conexión
173
155
01 albergue de peregrinos de cacabelos

Plaza del Santuario, s/n . A la salida del pueblo
Cacabelos (León)

674323774

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Cacabelos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Cacabelos

Persona encargada de atender el albergue: Meli

Observaciones: Cierre por temporada desde el 26 de octubre

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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