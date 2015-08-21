Albergue de Cacabelos

Plaza del Santuario, s/n . A la salida del pueblo

Cacabelos (León) 674323774

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Cacabelos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Cacabelos

Persona encargada de atender el albergue: Meli

Observaciones: Cierre por temporada desde el 26 de octubre