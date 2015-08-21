Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
Plaza del Santuario, s/n . A la salida del pueblo
Albergue de Cacabelos
Disponible sin conexión
173155
Plaza del Santuario, s/n . A la salida del pueblo
Cacabelos (León)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Cacabelos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Cacabelos
Persona encargada de atender el albergue: Meli
Observaciones: Cierre por temporada desde el 26 de octubre
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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