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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Huesca a Bolea

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Albergue de Bolea

Dispoñible sen conexión
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Albergue de bolea

Xunto ao Polideportivo, na parte baixa do pobo
Bolea (Huesca). Pertence ao municipio de La Sotonera

722 827 397 (Javier - hospitalero), 974 27 22 00 (Concello)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipio de La Sotonera

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipio de La Sotonera

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Teñen sabas desechables.

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Huesca a Bolea Etapa 11

Etapa de Huesca a Bolea

km 23,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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