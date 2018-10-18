Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Huesca a Bolea
Xunto ao Polideportivo, na parte baixa do pobo
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de Bolea
Dispoñible sen conexión
340
Xunto ao Polideportivo, na parte baixa do pobo
Bolea (Huesca). Pertence ao municipio de La Sotonera
Propiedade do albergue: Municipio de La Sotonera
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipio de La Sotonera
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Teñen sabas desechables.
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 11
Etapa de Huesca a Bolea
km 23,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo