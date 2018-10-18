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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa d'Osca a Bolea

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Alberg de Bolea

Disponible sense connexió
34
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Albergue de bolea

Al costat del Poliesportiu, en la part baixa del poble
Bolea (Osca). Pertany al municipi de la Sotonera

722 827 397 (Javier - hospitalero), 974 27 22 00 (Ajuntament)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipi de la Sotonera

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipi de la Sotonera

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Tenen llençols d'un sol ús.

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa d'Osca a Bolea Etapa 11

Etapa d'Osca a Bolea

km 23,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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