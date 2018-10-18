Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa d'Osca a Bolea
Al costat del Poliesportiu, en la part baixa del poble
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Bolea
Disponible sense connexió
340
Al costat del Poliesportiu, en la part baixa del poble
Bolea (Osca). Pertany al municipi de la Sotonera
Propietat de l'alberg: Municipi de la Sotonera
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipi de la Sotonera
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Tenen llençols d'un sol ús.
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapes 14
km 325,0
Etapa 11
Etapa d'Osca a Bolea
km 23,0
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots