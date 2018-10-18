Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Huesca a Bolea
Junto al Polideportivo, en la parte baja del pueblo
Albergue de Bolea
Disponible sin conexión
4314
Junto al Polideportivo, en la parte baja del pueblo
Bolea (Huesca). Pertenece al municipio de La Sotonera
Propiedad del albergue: Municipio de La Sotonera
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipio de La Sotonera
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Tienen sábanas desechables.
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 11
Etapa de Huesca a Bolea
km 23,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos