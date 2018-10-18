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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Huesca a Bolea

Albergue de Bolea

Disponible sin conexión
43
14
Albergue de bolea

Junto al Polideportivo, en la parte baja del pueblo
Bolea (Huesca). Pertenece al municipio de La Sotonera

722 827 397 (Javier - hospitalero), 974 27 22 00 (Ayuntamiento)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipio de La Sotonera

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipio de La Sotonera

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Tienen sábanas desechables.

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Huesca a Bolea Etapa 11

Etapa de Huesca a Bolea

km 23,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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