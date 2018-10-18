Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Huescatik Boleara
Kiroldegiaren ondoan, herriaren behealdean
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Boleako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
340
Kiroldegiaren ondoan, herriaren behealdean
Bolea (Huesca). La Sotonera udalerrikoa da
Aterpetxearen jabegoa: La Sotonera udalerria
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: La Sotonera udalerria
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Erabili eta botatzeko maindireak dituzte.
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak 14
km 324,8
Etapa 11
Huescatik Boleara
km 23,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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