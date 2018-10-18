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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Huescatik Boleara

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Boleako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
34
0
Albergue de bolea

Kiroldegiaren ondoan, herriaren behealdean
Bolea (Huesca). La Sotonera udalerrikoa da

722 827 397 (Javier - hospitalero), 974 27 22 00 (Udala)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: La Sotonera udalerria

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: La Sotonera udalerria

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Erabili eta botatzeko maindireak dituzte.

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Huescatik Boleara Etapa 11

Huescatik Boleara

km 23,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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