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Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

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Albergue de Boadilla del Camino

Dispoñible sen conexión
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Albergue boadilla del camino

Cale Escolas
Boadilla del Camino (Palencia)

979 81 03 90

Propiedade do albergue: Concello

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Concello

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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