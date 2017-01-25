Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Cale Escolas
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Albergue de Boadilla del Camino
Dispoñible sen conexión
550
Cale Escolas
Boadilla del Camino (Palencia)
Propiedade do albergue: Concello
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Concello
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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