Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
Calli Escoles
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Alberg de Boadilla del Camí
Disponible sense connexió
550
Calli Escoles
Boadilla del Camí (Palència)
Propietat de l'alberg: Ajuntament
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ajuntament
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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