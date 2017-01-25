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Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa

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Boadilla del Camino aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
55
0
Albergue boadilla del camino

Eskolak kalea
Boadilla del Camino (Palentzia)

979 81 03 90

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udala

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Hontanas - Boadilla del Camino etapa Etapa 14

Hontanas - Boadilla del Camino etapa

km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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