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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Albergue de Boadilla del Camino

Disponible sin conexión
70
34
Albergue boadilla del camino

Calle Escuelas
Boadilla del Camino (Palencia)

979 81 03 90

Propiedad del albergue: Ayuntamiento

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Ayuntamiento

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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