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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Monzón a Berbegal

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Albergue de Berbegal

Dispoñible sen conexión
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Albergue de berbegal

Rúa do Parque, 1
Berbegal (Huesca)

673 68 06 47 (Nela), 974 30 10 01 (Concello)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Berbegal

Persoa encargada de atender o albergue: Nela

Observacións:

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Monzón a Berbegal Etapa 8

Etapa de Monzón a Berbegal

km 20,1
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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