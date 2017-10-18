Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Monzón a Berbegal
Rúa do Parque, 1
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Albergue de Berbegal
Dispoñible sen conexión
470
Rúa do Parque, 1
Berbegal (Huesca)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Berbegal
Persoa encargada de atender o albergue: Nela
Observacións:
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 8
Etapa de Monzón a Berbegal
km 20,1
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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