Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Monzón a Berbegal
Calle del Parque, 1
Albergue de Berbegal
Disponible sin conexión
488
Calle del Parque, 1
Berbegal (Huesca)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Berbegal
Persona encargada de atender el albergue: Nela
Observaciones:
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 8
Etapa de Monzón a Berbegal
km 20,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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