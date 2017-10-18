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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Monzón a Berbegal

Albergue de Berbegal

Disponible sin conexión
48
8
Albergue de berbegal

Calle del Parque, 1
Berbegal (Huesca)

673 68 06 47 (Nela), 974 30 10 01 (Ayuntamiento)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Berbegal

Persona encargada de atender el albergue: Nela

Observaciones:

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Monzón a Berbegal Etapa 8

Etapa de Monzón a Berbegal

km 20,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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