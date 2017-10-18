Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Montzondik Berbegalerako etapa
Parkeko kalea, 1
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Berbegalgo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
470
Parkeko kalea, 1
Berbegal (Huesca)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Berbegalgo Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nela
Oharrak:
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak 14
km 324,8
Etapa 8
Montzondik Berbegalerako etapa
km 20,1
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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