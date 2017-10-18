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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Montzondik Berbegalerako etapa

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Berbegalgo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
47
0
Albergue de berbegal

Parkeko kalea, 1
Berbegal (Huesca)

673 68 06 47 (Nela), 974 30 10 01 (Udala)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Berbegalgo Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nela

Oharrak:

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Montzondik Berbegalerako etapa Etapa 8

Montzondik Berbegalerako etapa

km 20,1
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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