Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Montsó a Berbegal
Carrer del Parc, 1
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Alberg de Berbegal
Disponible sense connexió
480
Carrer del Parc, 1
Berbegal (Osca)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Berbegal
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nela
Observacions:
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapes 14
km 325,0
Etapa 8
Etapa de Montsó a Berbegal
km 20,1
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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