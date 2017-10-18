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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Montsó a Berbegal

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Alberg de Berbegal

Disponible sense connexió
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Albergue de berbegal

Carrer del Parc, 1
Berbegal (Osca)

673 68 06 47 (Nela), 974 30 10 01 (Ajuntament)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Berbegal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nela

Observacions:

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa de Montsó a Berbegal Etapa 8

Etapa de Montsó a Berbegal

km 20,1
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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