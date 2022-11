Etapa de Montsó a Berbegal

L’itinerari

Avís important. Per a pernoctar en l'alberg de Berbegal és necessari avisar a l'encarregada, Nela, al telèfon 673 68 06 47, o a l'Ajuntament al telèfon: 974 30 10 01 almenys un dia abans de l'arribada, millor amb més d'un dia d'antelació si és possible. En cas d'arribar en cap de setmana cal avisar com a més tard el divendres.Deixem la plaça Major pel carrer Juan de Lanuza, al costat d'una sucursal d'Ibercaja, i creuem el pont sobre el riu Fada, que aboca les seves aigües al Cinca un quilòmetre més endavant. Després de el Hospital de San Francisco, documentat ja en 1235 i gairebé demolit per a crear l'auditori i el conservatori professional, arribem al passeig de Sant Joan Bosco, coincident amb la carretera nacional. El seguim a l'esquerra, passant al costat dels Salesians, i deixem Montsó pel voral de la N-240. Salvem el riu Cinca i 400 metres més endavant abandonem la nacional agafant el carril que surt a la nostra esquerra que ve marcat en la carretera com "Els Sotos del Cinca". Seguidament torcem a la dreta i passem sota les vies del tren. En arribar a una gravera abandonada, que després va ser empresa metal·lúrgica, girem a l'esquerra, atenció aquí perquè pot estar enfangat, i prenem el camí vell de Selgua (Km 2,3).El primer tram és en lleugera pujada i després llaneamos fins a travessar les vies. Res més passar-les girem noranta graus a l'esquerra i anem paral·lels a una séquia uns 150 metres. Llavors torcem a la dreta i continuem l'itinerari entre naus empresarials i un bon assortiment de torres d'alta tensió que solen estar plagades de cigonyes. El camí, la canyada real d'Ilche a Montsó, presenta durant un curt tros una traça poc nítida però la seguretat és plena, sempre el camí de front. Entrem en Selgua pel carrer Camí Montsó i arribem al costat de la església de Santa María del Romeral, temple neoclàssic la imatge titular del qual va ser destruïda en la Guerra Civil (Km 6,8).Girem a la dreta al costat del bar restaurant Selgua pel carrer Ugarte i en arribar al costat de casa Forniés seguim el carrer del Romaní per l'esquerra. Avancem fins a la plaça Joaquín Costa, on es troba el parc del Ciar, i continuem a la dreta pel carrer Raval. El carrer reverteix en un camí que ens allunya de Selgua. A 180 metres agafem una pista que surt a la dreta i que condueix a una altra més ampla. Aquesta la seguim per l'esquerra durant 400 metres i ens porta a travessar la carretera per a prendre un camí. Molt aviat creuem el Barranc de la Clam, tributari del riu Alcanadre (Km 8,4).Res més passar el barranc, ull!, no seguim de front, sinó que anem cap a la dreta. Abans de retrobar-nos amb la carretera principal girem a l'esquerra i ràpidament a la dreta. Ara sí, ja de front, seguim al costat de el rierol del Camí Vell. Més endavant diem adeu al Cinca Mitjà i entrem a la comarca del Somontano. El cartell de comiat ens recorda que “només” ens queden 936 quilòmetres fins a Santiago. Ànim (Km 11,1). Vint minuts després salvem el rierol, creuant també la Canyada Real de Barbastre a Terreu (Km 12,7). Continuem recte i arribem finalment a la carretera, just a l'altura de Ilche. Entrem en la població somontana i passem al costat de la església de Sant Joan Baptista, de 1734 (Km 13,8). strong:9EZwSw;Al costat hi ha una rica font i al final del carrer, la de San Cosme i Sant Damián, hi ha un local social amb màquines de vending (veure observacions).Deixem Ilche per a tornar de nou a la carretera A-1224, que prenem cap a la dreta. strong:xYFjAw;Si al final del carrer San Cosme i Sant Damián veieu alguna fletxa que assenyala en direcció a una séquia, no la seguiu, dona molta volta i a penes retalla tram de carretera. Avancem 300 metres per l'asfalt i el deixem per l'esquerra per a continuar, de nou, al costat del rierol del Camí Vell. "ULL en aquest punt perquè un pelegrí ens indica que a la sortida d'Ilche el camí aquesta menjat per la mala herba i es fa impossible el transitar per ell, i empitjora amb pluja. Cal cerciorar-se bé abans de sortir d'Ilche preguntant sobre l'estat d'aquest camí. En cas de no poder caminar pel caldria seguir per la carretera A-1223 fins a Berbegal, un total de sis quilòmetres extremant la precaució". En època de pluges aquest tram, entre canyes, pot convertir-se en una zona fàcilment inundable. Veurem marques del GR-45, un de les senderes que travessen les terres del Somontano des de Bierge a Colungo. La ruta jacobea, entre vinyes disperses, ens transporta fins a la ermita de Santa Águeda. Al costat es troba una mola d'arenisca coneguda pel nom de ‘pedra de les Bruges’. L'ermita, restaurada, és molt senzilla, del segle XII, probablement construïda a la vora del camí que va ser calçada romana. Hi ha una font que raja quan vol i un berenador per a prendre un respir (Km 16,5).El camí, més que evident, ens porta fins a la carretera, que creuem amb atenció. Després de el canal de Terreu, canal de reg de l'Alt Aragó que va entrar servei l'any 1971 (Km 18,4), trepitgem sobre el traç de l'antiga calçada. Està abalisat amb unes estaques amb el logotip de Camí Històric i un panell informatiu. Creuem l'A-1223 i més endavant sortim a la carretera que es dirigeix a la Perdiguera, la seguim 90 metres per la dreta i la deixem llavors per l'esquerra per a passar al costat del camp de futbol i així acostar-nos fins al poble. El desnivell és fort i aconseguim finalment Berbegal per la senda retorçada i pavimentada del Meridià. El seu nom pel fet que el Meridià imaginari de Greenwich passa per aquesta localitat. 