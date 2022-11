Etapa de Tamarite de Llitera a Montsó

L’itinerari

La senyalització arrenca en el mateix alberg, al carrer Residència. Si desdejunem en Tamarite, més que recomanable una bona xocolata espessa amb uns xurros, podem reprendre l'itinerari al costat de l'administració de loteria, al carrer San Miguel. És una rúa en pujada amb unes escales en el tram final que porten al carrer Patrocini, carrer aquesta que desemboca en una placita on agafarem el camí Montsó, és el carrer que sali en oblic a la dreta. Aquesta carretera progressa fins al polígon industrial. El superem i al final d'aquest, primer a la dreta i de seguida a l'esquerra agafem la pista que creua el canal d'Aragó i Catalunya, infraestructura de més de 100 quilòmetres inaugurada en 1906 per Alfons XIII (Km 1,9). Res més creuar el canal continuem de front al costat d'una casa de tova per a, en la següent bifurcació que apareix en I prenem la pista de l'esquerra, sota la línia elèctrica. Tornem a passar el canal dues vegades més i després del segon encreuament seguim pegats al seu curs. Abandonem la companyia del canal 1,8 quilòmetres més endavant i sortim per una pista que neix a mà esquerra, al costat d'una passarel·la (Km 5,3).Progressem sense pèrdua fins a superar una petita cota instal·lada a 371 metres d'altitud (Km 6,7). Encara sota els dominis de la Llitera, eixamplem la panoràmica i baixem de front entre el carrascal dispers. En breu creuem un canal de reg secundari i avancem recte per la pista, que en època de pluges es converteix en un fanguer amb nombrosos tolls. No hi ha pèrdua. Aspersors i cultius es difuminen al nostre pas i després de gairebé una hora travessem la carretera A-133, equador de la jornada que uneix Binèfar amb Sant Esteban de Llitera (Km 10,7).Seguim de front després de l'encreuament, entrant ja a la comarca de el Cinca Mitjà, i aproximadament a quilòmetre i mig la pista es bifurca. Una caseta blanca de reg divideix els dos camins, i pintada en la caseta una fletxa groga ens anima a seguir per la dreta. Mig quilòmetre més endavant un cartell ens anuncia l'entrada a la comarca del Cinca Mitjà i prop de dos quilòmetres després ens trobem amb el canal de Zaidín, conducció derivada del canal d'Aragó i Catalunya amb 47 quilòmetres de recorregut (Km 14,5).Seguim el seu curs uns centenars de metres i el creuem per a prosseguir per una pista a la dreta que discorre pràcticament en paral·lel a una línia d'alta tensió, deixant aquesta a la nostra esquerra. Aviat distingim amb claredat la silueta del castell d'origen àrab de Montsó, donat als templers per Ramón Berenguer IV en 1143 per la seva participació en la Reconquesta. La caminada no ens oferirà grans sorpreses, potser només els lladrucs d'alguns gossos en passar al costat d'unes cases aïllades. La pista es torna alquitranada i després de la casa batejada com El Campillo passem sota l'autovia Lleida – Huesca A-22 (Km 18,3).Un quilòmetre més tard creuem un pont sobre les vies i continuem a la dreta fins a l'entrada de Montsó. Cal travessar l'avinguda de Lleida i prosseguir gairebé de front pel carrer Joaquín Costa, adornada amb petxines de pelegrí en el paviment. L'itinerari urbà passa al costat de la cocatedral de Santa María del Romeral, Monument Nacional des de 1994, d'origen romànic dels segles XII i XII i alterada en segles posteriors pel gòtic i el barroc. La torre de maó es va col·locar a principis del XVII. La dedicada a Joaquín Costa, montisonense i màxim representant de el regeneracionisme, enllaça amb el carrer i plaça Major, on es troba l'Ajuntament. En l'actualitat la ciutat compta amb acolliment als pelegrins en la Residència d'Esportistes, al carrer Flúmen 36, veure apartat observacions. (Km 21,6).