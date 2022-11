Etapa de Monzón a Berbegal

El itinerario

Aviso importante. Para pernoctar en el albergue de Berbegal es necesario avisar a la encargada, Nela, al teléfono 673 68 06 47, o al Ayuntamiento al teléfono: 974 30 10 01 al menos un día antes de la llegada, mejor con más de un día de antelación si es posible. En caso de llegar en fin de semana hay que avisar como muy tarde el viernes. Dejamos la plaza Mayor por la calle Juan de Lanuza, junto a una sucursal de Ibercaja, y cruzamos el puente sobre el río Sosa, que vierte sus aguas al Cinca un kilómetro más adelante. Tras el Hospital de San Francisco, documentado ya en 1235 y casi demolido para crear el auditorio y el conservatorio profesional, llegamos al paseo de San Juan Bosco, coincidente con la carretera nacional. Lo seguimos a la izquierda, pasando junto a Los Salesianos, y dejamos Monzón por el arcén de la N-240. Salvamos el río Cinca y 400 metros más adelante abandonamos la nacional cogiendo el carril que sale a nuestra izquierda que viene marcado en la carretera como "Los Sotos del Cinca". Seguidamente torcemos a la derecha y pasamos bajo las vías del tren. Al llegar a una gravera abandonada, que luego fue empresa metalúrgica, giramos a la izquierda, atención aquí pues puede estar embarrado, y tomamos el camino viejo de Selgua (Km 2,3). El primer tramo es en ligera subida y luego llaneamos hasta cruzar las vías. Nada más pasarlas giramos noventa grados a la izquierda y vamos paralelos a una acequia unos 150 metros. Entonces torcemos a la derecha y continuamos el itinerario entre naves empresariales y un buen surtido de torres de alta tensión que suelen estar plagadas de cigüeñas. El camino, la cañada real de Ilche a Monzón, presenta durante un corto trecho una traza poco nítida pero la seguridad es plena, siempre el camino de frente. Entramos en Selgua por la calle Camino Monzón y llegamos junto a la iglesia de Santa María del Romeral, templo neoclásico cuya imagen titular fue destruida en la Guerra Civil (Km 6,8). Giramos a la derecha junto al bar restaurante Selgua por la calle Ugarte y al llegar junto a casa Forniés seguimos la calle del Romero por la izquierda. Avanzamos hasta la plaza Joaquín Costa, donde se encuentra el parque del Ciar, y continuamos a la derecha por la calle Arrabal. La calle revierte en un camino que nos aleja de Selgua. A 180 metros cogemos una pista que sale a la derecha y que conduce a otra más ancha. Ésta la seguimos por la izquierda durante 400 metros y nos lleva a cruzar la carretera para tomar un camino. Muy pronto cruzamos el Barranco de la Clamor, tributario del río Alcanadre (Km 8,4). Nada más pasar el barranco, ¡ojo!, no seguimos de frente, sino que vamos hacia la derecha. Antes de reencontrarnos con la carretera principal giramos a la izquierda y rápidamente a la derecha. Ahora sí, ya de frente, seguimos junto al arroyo del Camino Viejo. Más adelante decimos adiós al Cinca Medio y entramos en la comarca del Somontano. El cartel de despedida nos recuerda que “sólo” nos quedan 936 kilómetros hasta Santiago. Ánimo (Km 11,1). Veinte minutos después salvamos el arroyo, cruzando también la Cañada Real de Barbastro a Terreu (Km 12,7). Seguimos recto y llegamos finalmente a la carretera, justo a la altura de Ilche. Entramos en la población somontana y pasamos junto a la iglesia de San Juan Bautista, de 1734 (Km 13,8). Al lado hay una rica fuente y al final de la calle, la de San Cosme y San Damián, hay un local social con máquinas de vending (ver observaciones). Dejamos Ilche para regresar de nuevo a la carretera A-1224, que tomamos hacia la derecha. Si al final de la calle San Cosme y San Damián veis alguna flecha que señala en dirección a una acequia, no la sigáis, da mucha vuelta y apenas recorta tramo de carretera. Avanzamos 300 metros por el asfalto y lo dejamos por la izquierda para continuar, de nuevo, junto al arroyo del Camino Viejo. "OJO en este punto pues un peregrino nos indica que a la salida de Ilche el camino esta comido por la maleza y se hace imposible el transitar por él, y empeora con lluvia. Hay que cerciorarse bien antes de salir de Ilche preguntando sobre el estado de este camino. En caso de no poder caminar por el habría que seguir por la carretera A-1223 hasta Berbegal, un total de seis kilómetros extremando la precaución". En época de lluvias este tramo, entre cañas, puede convertirse en una zona fácilmente inundable. Veremos marcas del GR-45, uno de los senderos que atraviesan las tierras del Somontano desde Bierge a Colungo. La ruta jacobea, entre viñas dispersas, nos transporta hasta la ermita de Santa Águeda. Al lado se encuentra una mole de arenisca conocida por el nombre de ‘piedra de Las Brujas’. La ermita, restaurada, es muy sencilla, del siglo XII, probablemente construida a la vera del camino que fue calzada romana. Hay una fuente que mana cuando quiere y un merendero para tomar un respiro (Km 16,5). El camino, más que evidente, nos lleva hasta la carretera, que cruzamos con atención. Tras el canal de Terreu, canal de riego del Alto Aragón que entró servicio en el año 1971 (Km 18,4), pisamos sobre el trazo de la antigua calzada. Está balizado con unas estacas con el logotipo de Camino Histórico y un panel informativo. Cruzamos la A-1223 y más adelante salimos a la carretera que se dirige a La Perdiguera, la seguimos 90 metros por la derecha y la dejamos entonces por la izquierda para pasar junto al campo de fútbol y así acercarnos hasta el pueblo. El desnivel es fuerte y alcanzamos finalmente Berbegal por la senda retorcida y pavimentada del Meridiano. Su nombre debido a que el Meridiano imaginario de Greenwich pasa por esta localidad. A la derecha, junto a la pista de juego, hay un estratégico mirador donde se encuentra el albergue de peregrinos, en la casa Bergallo, Para pernoctar en el albergue de Berbegal es necesario avisar a la encargada, Nela, al teléfono 673 68 06 47, o al Ayuntamiento al teléfono: 974 30 10 01 al menos un día antes de la llegada, mejor con más de un día de antelación si es posible. En caso de llegar en fin de semana hay que avisar como muy tarde el viernes. (Km 20,1).