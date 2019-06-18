Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Montzondik Berbegalerako etapa
Etapa sinplea, Berbegalera igotzeko azken 700 metroak izan ezik
Etapari buruzko informazioa 8: Montzondik Berbegalerako etapa
Mapa handitu
Etapako interesguneak 8: Montzondik Berbegalerako etapa
Ibilbidea
Ohar garrantzitsua. Berbegalgo aterpetxean gaua pasatzeko beharrezkoa da Nela arduradunari, 673 68 06 47 telefonora deitzea edo Udalari telefono honetara deitzea: 974 30 10 01 gutxienez heldu baino egun bat lehenago, hobe egun bat lehenago, ahal bada. Asteburuan iritsiz gero, beranduenez ostiralean jakinarazi behar da.
Plaza Nagusia Juan de Lanuza kaletik utziko dugu, Ibercajako sukurtsal baten ondoan, eta Sosa ibaiaren gaineko zubia gurutzatuko dugu, handik kilometro batera urak Cincara isurtzen dituena. San Frantziskoko Ospitalearen ondoren, 1235ean dokumentatua eta ia eraitsia auditorioa eta kontserbatorio profesionala sortzeko, San Juan Bosco pasealekura iritsiko gara, errepide nazionalarekin bat datorrena. Ezkerretara jarraitu, Salestarren ondotik pasa, eta Monzoni utzi N-240 errepidearen bazterbidetik. Cinca ibaia zeharkatuko dugu, eta 400 metro aurrerago, nazioa utziko dugu, gure ezkerretara ateratzen den erreia hartuta, "Los Sotos del Cinca" errepidean markatuta dagoena. Ondoren, eskuinera egin eta trenbidearen azpitik pasa. Bertan behera utzitako legar-hobi batera iristean (gero enpresa metalurgikoa izan zen), ezkerretara egingo dugu bira, adi hemen, lokaztuta egon baitaiteke, eta Selgarako bide zaharra hartuko dugu (2,3 km).
Lehenengo zatia pixka bat goratuta dago, eta gero lautu egingo gara bideak gurutzatu arte. Pasatu bezain laster, laurogeita hamar gradu biratuko ditugu ezkerretara, eta 150 metro inguru egingo ditugu erreten baten parean. Orduan, eskuinera egingo dugu, eta enpresa-nabeen eta goi-tentsioko dorreen arteko ibilbideari jarraituko diogu. Zikoinak izan ohi dituzte dorre horiek. Bideak, Ilxetik Montzoirako errege altxonbideak, tarte labur batez trazadura ez oso garbia du, baina segurtasuna erabatekoa da, beti fronteko bidea. Selguan sartuko gara Camino Monzón kaletik, eta Santa María del Romeral elizaren ondotik iritsiko gara. Eliza neoklasikoa da, eta Gerra Zibilean suntsitu zuten haren irudi titularra (6,8 km).
Selgua taberna-jatetxearen ondoan eskuinetara egingo dugu Ugarte kaletik, eta Forniés etxera iristean, Romero kaletik jarraituko dugu ezkerretik. Joaquín Costa plazaraino joan, Ciar parkea dagoen lekura, eta eskuinetara jarraitu Arrabal kaletik. Selgaratik urruntzen gaituen bidea da kalea. 180 metrora, eskuinetara doan pista bat hartuko dugu, beste pista zabalago batera joateko. 400 metroz ezkerretik jarraitu eta errepidea gurutzatzera eramango gaitu bide bat hartzeko. Handik gutxira, El Barranco de la Clamor gurutzatuko dugu, Alkanadre ibaiaren adarra (8,4 km).
Sakana pasatu bezain laster, kontuz! Ez dugu aurrez aurre jarraituko, eskuinerantz joango gara. Errepide nagusiarekin topo egin baino lehen, ezkerrera biratu, eta berehala eskuinera. Orain bai, aurrez aurre, Bide Zaharreko errekaren ondotik jarraituko dugu. Aurrerago, agur esango diogu Erdi Zinkari, eta Somontano eskualdean sartuko gara. Agur-kartelak gogorarazten digu “bakarrik” 936 kilometro geratzen zaizkigula Santiagoraino. Animo (11,1 km). Handik hogei minutura, erreka salbatu genuen, Barbastroko Errege Altxonbidea Terreura zeharkatuz (12,7 km). Zuzen jarraitu eta errepidera iritsiko gara, Ilche parean. Somonteko herrira sartu eta 1734ko San Joan Bataiatzailearen elizaren ondotik pasatuko gara (13,8 km). Ondoan iturri aberatsa dago eta kalearen bukaeran, San Cosme eta San Damianena, vending-makinak dituen lokal sozial bat dago (ikus oharrak).
Ilche utzi eta A-1224 errepidera itzuliko gara, eskuinerantz. San Cosme eta San Damián kaleen amaieran geziren bat ikusten baduzue, erreten baten norabidean, ez jarraitu, buelta asko ematen du eta ia ez du errepide-zatia mozten. Asfaltoan barrena 300 metro egin eta ezkerretik utziko dugu, Bide Zaharreko errekaren ondoan jarraitzeko. "KONTUZ puntu horretan, erromes batek esan baitigu Ilxeren irteeran sasiak jaten duela bidea, eta ezinezkoa dela bertatik ibiltzea, eta okerrera egiten duela euriarekin. Ilchetik atera baino lehen, bide horren egoerari buruz galdetu behar da. Ibiltzerik ez balego, A-1223 errepidetik jarraitu beharko litzateke Berbegaleraino, sei kilometro guztira, arreta handiz". Eurite-garaian, tarte hori, kanaberen artekoa, erraz urpean gera daitekeen eremu bihur daiteke. GR-45 errepidearen markak ikusiko ditugu, Somontanoko lurrak Biergetik Colungoraino zeharkatzen dituen bidezidorretako bat. Donejakue bideak, mahasti sakabanatuen artean, Santa Ageda ermitaraino eramango gaitu. Ondoan, "Las Brujas" izeneko hareharrizko mole bat dago. Ermita, zaharberritua, oso sinplea da, XII. mendekoa, galtzada erromatarra izan zen bidearen ertzean eraikia seguruenik. Nahi duenean bidaltzen duen iturri bat dago, eta atsedenaldi bat hartzeko askaldegi bat (16,5 km).
Bideak, bistan baino gehiago, errepidera eramaten gaitu, eta arretaz gurutzatzen dugu. Terreuko ubidearen ondoren, 1971n martxan jarri zen Aragoi Garaiko ureztatze-kanala (18,4. km), galtzada zaharraren trazua zapaldu genuen. Bide Historikoaren logotipoa duten hesolekin eta informazio-panelarekin balizatuta dago. A-1223 errepidea gurutzatuko dugu, eta, aurrerago, La Perdiguerako errepidera iritsiko gara. Ondoren, 90 metro egingo ditugu eskuinetik, eta ezkerretik utziko dugu, futbol-zelaiaren ondotik pasa eta herrira hurbiltzeko. Desnibel handia dago, eta, azkenean, Berbegalera iritsiko gara meridianoaren bidezidor bihurri eta zolatutik. Bere izena, Greenwicheko irudimenezko meridianoa herri horretatik igarotzen delako. Eskuinean, jokorako pistaren ondoan, behatoki estrategiko bat dago, non erromesen aterpetxea dagoen, Bergallo etxean. Berbegalgo aterpetxean lo egiteko, beharrezkoa da arduradunari, Nelari, 673 68 06 47 telefonora deitzea edo Udalari telefono honetara deitzea: 974 30 10 01 gutxienez heldu baino egun bat lehenago, hobe egun bat lehenago, ahal bada. Asteburuan iritsiz gero, beranduenez ostiralean jakinarazi behar da. (20,1 km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak